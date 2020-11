Le Streghe: Anne Hathaway, affranta, si scusa con i bambini disabili dispiaciuti per le sue mani nel film

News Cinema

Le mani con solo tre dita della Strega Suprema de Le Streghe hanno offeso persone affette da ectrodattilia. Dopo le scuse della Warner, arrivano le parole sofferte e sentite di Anne Hathaway.

Dopo la Warner Bros., è Anne Hathaway a scusarsi personalmente con le varie associazioni di disabili che hanno criticato la scelta del regista Robert Zemeckis di dotare la Strega Suprema de Le Streghe di mani che somigliano tristemente a quelle di chi soffre di ectrodattilia, malattia genetica che comporta la mancanza o lo sviluppo incompleto di una o più dita degli arti inferiori e/o superiori.

L'attrice, che nel film dal romanzo di Roald Dahl ha solo tre dita per mano, ha dichiarato costernata in un post su Instragram: "Ho appreso di recente che molte persone affette da ectrodattilia stanno soffrendo a causa dell'aspetto della Strega Suprema de Le Streghe. Lasciatemi dire innanzitutto che faccio del mio meglio per essere sensibile verso i sentimenti e le esperienze degli altri, e non per paura delle critiche che potrebbero arrivare dalla rete, ma perché non ferire agli altri mi sembra il minimo che ognuno di noi dovrebbe cercare di fare. Da persona che crede fortemente nell'accettazione e detesta con tutto il cuore la crudeltà, vi porgo le mie scuse per il dolore che vi ho causato. Mi dispiace".

Anne Hathaway prosegue dicendo che, nel momento in cui ha letto il copione, non le è venuto in mente che l'handicap del suo personaggio potesse essere identificato con la ectrodattilia, altrimenti non avrebbe mai accettato il ruolo. Conclude le sue scuse dicendo: "Voglio chiedere soprattutto scusa ai bambini affetti da ectrodattilia: ora che ne so di più, prometto mi comporterò meglio. E mi scuso in particolare con tutti quelli che vi amano con la stessa intensità con cui amo i miei figli. Mi dispiace di aver deluso le vostre famiglie".

Quanto a Le Streghe, è disponibile in streaming in Italia ed è interpretato anche da Octavia Spencer, Stanley Tucci, Jahzir Bruno, Codie-Lei Eastick, Chris Rock e Charles Edwards.