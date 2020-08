News Cinema

Le strade del male: il trailer del film Netflix con Robert Pattinson, Tom Holland, Riley Keough e tanti altri

Federico Gironi di 13 agosto 2020

Diretto da Antonio Campos e tratto da un romanzo di Donald Ray Pollock, Le strade del male (in originale The Devil All the Time) debutterà in streaming il prossimo 16 settembre.

Tra i tanti titoli originali che saranno disponibili su Netflix nel corso della prossima stagione c'è anche Le strade del male, che in originale s'intitola The Devil All the Time, film diretto da Antonio Campos e tratto dall'omonimo romanzo di Donald Ray Pollock che debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 16 settembre, di cui vi mostriamo il primo trailer.

Il film è interpretato da un cast ricco di nomi di rilievo, che vanno dal protagonista Tom Holland a Sebastian Stan, passando per Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Jason Clarke, e molti altri ancora. Le strade del male: il trailer originale del film Netflix Le strade del male: la trama del film Nella cittadina di Knockemstiff, in Ohio, e nei boschi che la circondano, una serie di sinistri personaggi - tra i quali un predicatore che si ciba di ragni ed è convinto di poter riportare in vita i morti (Robert Pattinson), una coppia di perversi serial killer (Jason Clarke e Riley Keough) e uno sceriffo corrotto (Sebastian Stan) - convergono verso il giovane Arvin Russell (Tom Holland), un ragazzo timido e vittima di bullismo che cerca di combattere le forze malvage che minacciano lui e la sua famiglia. Ambientato negli anni compresi tra la fine della II Guerra Mondiale e l'inizio della guerra in Vietnam, il film di Antonio Campos dipinge un seducente e spaventoso paesaggio nel quale confrontano giusti e corrotti.

