Le strade del male: il film da vedere e commentare insieme martedì 29 settembre con SimulWatch

Le strade del male è il film che offre l'occasione a Tom Holland di andare oltre il suo alter ego Spider-Man. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 29 settembre alle 21.

La visione condivisa di martedì 29 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un thriller drammatico ambientato nel Midwest americano degli anni 60. Le strade del male è un film diretto da Antonio Campos che offre a Tom Holland la chance di dimostrare che può andare oltre il personaggio di Spider-Man nei film del Marvel Cinematic Universe. L'attore, che è britannico e abitualmente recita con l'accento americano, ha dovuto imparare la calata che si sente nello stato dell'Ohio, così come hanno fatto Bill Skarsgård (svedese di nascita) e l'altro britannico Robert Pattinson per il cui personaggio ha aggiunto un inflessione del sud degli Stati Uniti. Sì, vale davvero la pena vederlo in lingua originale questo film, tratto dal romanzo di Donald Ray Pollock.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Le strade del male e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 29 settembre alle 21.

Le strade del male racconta la storia di una famiglia del posto, quella di Willard Russell (Bill Skarsgård), che rischia di perdere sua moglie, malata di cancro. Anche suo figlio, il giovane Arvin (Tom Holland), non se la passa molto bene, in quanto viene bullizzato a scuola. Rimasto solo dopo la morte della madre e il conseguente suicidio del padre, il ragazzo cerca poco per volta di prendere il controllo della sua vita, che si intreccia con alcuni oscuri personaggi: la coppia Carl e Sandy Henderson, un magnetico predicatore e uno sceriffo corrotto.



Le strade del male - The Devil All the Time: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Dal tramonto all'alba.