Le strade del male con Tom Holland e Robert Pattinson su Netflix è tratto da un romanzo... e si sente

Per Le strade del male su Netflix, con Tom Holland e Robert Pattinson, il regista ha coinvolto l'autore del romanzo in modo molto esplicito, ma pochi se ne accorgeranno...

Le strade del male con Tom Holland, Robert Pattinson e Bill Skarsgaard, è già in streaming su Netflix: il film di Antonio Campos è tratto dal romanzo omonimo di Donald Ray Pollock, edito anche in Italia. Pollock non ha partecipato alla sceneggiatura, eppure Campos ha voluto coinvolgerlo ugualmente nella trasposizione, proponendogli un ruolo non frequente per gli autori dei romanzi trasposti al cinema, eppure molto coerente con il loro mestiere. Pollock, nella versione originale di Le strade del male, è la voce fuori campo, il narratore. Una piccola sfida, considerando che in un contesto professionale coinvolgere un non-attore non è immediato, specialmente quando il non-attore in questione non si è nemmeno occupato personalmente dei suoi audiolibri. Campos temeva che non avrebbe accettato, eppure ha dichiarato a Polygon:

Ho aspettato un sacco prima di chiedere a Don se gli andasse di fare la voce off. Ero terrorizzato all'idea che dicesse di no, perché avevo solo la voce di Don in testa. Non avevo un piano B. Poi la cosa è venuta fuori, penso che lo conoscessi da un paio d'anni, e mi ha detto: "Senti, se pensi che posso farlo, ne sarei felice". E mi ha dato spazio di manovra, mi ha detto: "Se non ti piace, se non va bene, non aver paura di dirmelo, non mi sentirò insultato." E io: "Don, tranquillo, l'adorerò!"