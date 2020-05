Le storie che saremo: sei registi e sei archivi di film di famiglia per un progetto collettivo nato dalla quarantena

News Cinema

Un progetto promosso dalla casa di produzione veneziana Ginko Film, e curato da Marco Zuin.

Si chiama Le storie che saremo, ed è un progetto promosso dalla casa di produzione veneziana Ginko Film, curato da Marco Zuin in collaborazione con sei archivi nazionali di film di famiglia: 8mmezzo (Livorno), Cinescatti/Lab80 (Bergamo), Home Movies - Archivio nazionale del film di famiglia (Bologna), Paesaggi di famiglia (Cagliari), RI-PRESE (Venezia) e Superottimisti (Torino).

L'idea alla base del progetto, recita il comunicato stampa diffuso "è quella di reinterpretare quello che eravamo per dare una prospettiva di quello che vivremo, attraverso sei film della durata di pochi minuti ciascuno, che confluiranno in un’opera a episodi, affidati ad altrettanti registi. Provenienti da esperienze che spaziano dal cinema di finzione al documentario e all'arte visuale contemporanea, gli autori coinvolti hanno partecipato ai piuÌ importanti festival, sono Daniele Atzeni, Marco Bertozzi, Claudio Casazza, Giulia Cosentino, Irene Dionisio e Martina Melilli."

"Da dove ripartire, se non dalla nostra memoria, per immaginare il futuro dopo questa emergenza globale?", si chiedono gli ideatori del progetto. "In un tempo in cui assistiamo a una sovraesposizione di immagini prodotte nel presente, Le storieche saremo capovolge l’assioma e chiede di dare un nuovo messaggio artistico a partire da materiali amatoriali esistenti, per ritrovare nei riti comunitari una memoria collettiva - afferma il curatore del progetto Marco Zuin - il ricordo è una delle poche cose che non ci possono essere precluse, dobbiamo partire da qui per scrivere una nuova storia".

"In questo periodo di isolamento, in cui tutti siamo stati testimoni di un tempo tanto duro quanto sospeso," proseguono gli ideatori di Le storie che saremo nel loro comunicato, "gli autori hanno accettato l’invito a non realizzare nuove immagini, ma a rielaborare materiali già esistenti messi a disposizione dagli archivi per dargli una nuova vita. Una selezione di film in pellicola 8mm, super8, 16mm e su nastro magnetico in formato VHS e video8, girati per immortalare scene intime familiari come battesimi, matrimoni, feste di compleanno, ma anche viaggi o eventi pubblici, città e paesaggi, che oggi offrono testimonianze inedite della nostra società dagli Trenta per arrivare fino agli anni Ottanta."