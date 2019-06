Le Spice Girls in un film animato Paramount con canzoni nuove e cavalli di battaglia

Le Spice Girls torneranno... in versione animata. La Paramount Pictures ha infatti avviato i lavori su un film di animazione che rivedrà all'opera Melanie Brown (Scary), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger) e persino Victoria Beckham, che non si presenta come Posh dal lontano 2012. Il cartoon, scritto da Karen McCullah (La dura verità) e Kiwi Smith, proporrà nella colonna sonora vecchi cavalli di battaglia della band fondata nel 1994, più canzoni inedite. Della trama non si sa nulla, e alla voce che qualche tempo fa voleva le cinque "cattive ragazze" dotate di superpoteri (!) non è stato dato seguito, forse per fortuna.

Non è la prima volta che le Spice Girls sono approdate al cinema, dopo quello Spice Girls - Il film che nel 1997 incassò cifre considerevoli ma fu considerato uno dei picchi del trash del quintetto. L'idea era quella di seguire le orme dei musicarelli dei Beatles (supponiamo con qualche protesta dai fan di quest'ultimi). Seguendo questa logica, ci domandiamo se un film animato sulle Spice Girls possa guardare a... Yellow Submarine? Idealmente, s'intende, visto che l'humus culturale del film di George Duning non sarebbe replicabile a tavolino e non ha molto a che vedere con l'ondata di nostalgismo che genera queste operazioni.

La divisione animazione della Paramount ha portato di recente in sala Wonder Park e sta lavorando al momento sul contestato Sonic Il Film.