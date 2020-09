Le sorelle Macaluso: sconfitte a Venezia, vincenti al botteghino

News Cinema

Uscito dalla Mostra del Cinema senza alcun premio dalla Giuria ufficiale di #Venezia77, il film di Emma Dante fa registare ottimi risultati al box office italiano.

Pur avendo vinto il Premio Pasinetti del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, assegnato sia al film che all'intero cast femminile, Le sorelle Macaluso non ha ottenuto alcun rincoscimento dalla Giuria Internazionale del Festival di Venezia 2020.

Un peccato, perché quello che Emma Dante ha sceneggiato e diretto a partire da un suo omonimo spettacolo teatrale è stato uno dei titoli più vivi e interessanti visti nel concorso di #Venezia77.

Il film - che è una produzione Rosamont e Minimum Fax Media con Rai Cinema - si sta però rifacendo al botteghino: uscito in sala venerdì 10 settembre, ha datto registrare nei suoi primi giorni di programmazione la più alta media copia, superando anche i blockbuster hollywoodiani; e nella giornata di ieri è stato il terzo incasso in assoluto nei cinema italiani.

