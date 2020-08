News Cinema

Le sorelle Macaluso: in esclusiva il poster dell'atteso film di Emma Dante al Festival di Venezia

Daniela Catelli di 05 agosto 2020 5

Sarà in concorso al Festival di Venezia il secondo film di Emma Dante, Le sorelle Macaluso, in uscita nei cinema il 10 settembre. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il poster del film.

Dopo aver presentato in concorso a Venezia sette anni fa Via Castellana Bandiera, tratto da un suo romanzo, film che ha valso la Coppa Volpi alla protagonista Elena Cotta, Emma Dante torna in competizione al festival con Le sorelle Macaluso, adattamento stavolta di una sua pièce teatrale. Il film, che arriverà al cinema il 10 settembre distribuito da Teodora, è stato girato a Palermo e ha un cast molto nutrito, che comprende Donatella Finocchiaro, Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario, Eleonora De Luca, Viola Pusatieri, Serena Barone, Simona Malato, Laura Giordani, Maria Rosaria Alati, Rosalba Bologna e Ileana Rigano.



Le sorelle Macaluso: Prima Clip Ufficiale del Film - HD La storia è quella di cinque sorelle, nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste. In attesa di vedere il film, vi presentiamo il poster in anteprima esclusiva.



di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità