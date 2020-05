Le sale cinematografiche italiane riaccendono le luci in contemporanea con la serata dei David di Donatello

News Cinema

Stasera alle 21.25 parte il flash mob #riaccendilcinema che invita a sperare in un ritorno alla normalità con i film di nuovo proiettati sul grande schermo.

Il cinema in sala ci manca, e noi manchiamo a lui. A ricordarci quanto sia importante l’esperienza di una visione collettiva davanti al grande schermo ci pensa, oggi, 8 maggio, l'ANEC (l'Associazione Esercenti di Cinema). In contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, che andrà in onda in diretta questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura.

Il flash mob, organizzato da ANEC con hashtag #riaccendilcinema, ha l'obiettivo di ricordarci la fondamentale funzione non solo di intrattenimento ma anche sociale che rivestono i cinema, luoghi di cultura e di aggregazione. L'iniziativa è anche un invito a non abbandonare le speranze e a farsi coraggio dopo che, a causa del lockdown, 1.600 sale hanno sospeso la loro attività, per un totale di 4.200 schermi su tutto il territorio nazionale.

"Le sale cinematografiche italiane riaccendono le proprie luci con l'augurio di un ritorno alla piena normalità a nome di tutta l'industria del cinema" - ha detto Mario Lorini, Presidente dell’ANEC. "Vogliamo lanciare un segnale importante per ricordare a tutto il pubblico che le sale cinematografiche ci sono e attendono il momento giusto per riaprire. In quel momento, avremo bisogno di tutto il calore e la passione dei nostri spettatori”.

Appuntamento dunque questa sera con un happening che commuoverà al pari dei flashmob canterini o strumentali dell'inizio della fase 1. Se avete un cinema vicino casa, affacciatevi dunque alla finestra e guardate le insegne e il loro bagliore, concentrandovi su quando, si spera presto, resteranno accese per giorni, mesi e anni. Evviva il cinema!