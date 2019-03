Le riprese di The Conjuring 3 inizieranno a giugno ad Atlanta

Anche se annunciato da parecchio tempo il progetto riguardante The Conjuring 3 era rimasto ancora piuttosto vago per quanto riguarda i tempi di realizzazione. E’ invece notizia fresca che le riprese del terzo capitolo cominceranno il prossimo giugno ad Atlanta. Come noto James Wan ha deciso di lasciare la regia per dedicarsi soltanto alla produzione. Al suo posto il suo ultimo “pupillo” Michael Chaves, del quale ha prodotto l’imminente La Llorona – Le lacrime del male, horror che non è comunque parte dell’universo di The Conjuring.

La sceneggiatura ancora una volta scritta da David Leslie Jones si ispirerà come sempre a un caso realmente affrontato dai veri coniugi Ed e Lorraine Warren. Voci ancora non confermate vogliono si tratti dell’esorcismo di Bill Ramsey, carpentiere soprannominato “Il Lupo Mannaro di Southend”. Nella sua vita l’uomo aveva manifestato attacchi di rabbia improvvisa, forza inspiegabile e addirittura presunte trasformazioni in lupo mannaro, con successivo attacco ad altri esseri umani. Negli anni ’80 i Warren lo convinsero a sottoporsi a un esorcismo dopo il quale Ramsay non manifestò più alcuna stranezza o manifestazione violenta.

Vera Farmiga e Patrick Wilson torneranno a recitare Lorraine ed Ed Warren. I due attori hanno già interpretato ancora una volta i rispettivi ruoli in Annabelle 3, che avrà come protagonista loro figlia. L’uscita nelle sale di The Conjuring 3 non è ancora stata fissata.