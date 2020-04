Le riprese di Shazam 2 potrebbero ancora iniziare in autunno

News Cinema

Il regista David F. Sandberg non l'ha escluso. Anzi...

Mentre l’uscita o la produzione di molti progetti cinematografici viene rimandata a causa dell’epidemia mondiale di Coronavirus, a quanto pare invece lo sviluppo di Shazam 2 procede con discreta puntualità, anche se coloro che vi stanno prendendo parte lavorano isolati a casa. A rivelarlo lo stesso regista di Shazam! David F. Sandberg, il quale mantiene piuttosto alta la speranza di poter girare il sequel il prossimo autunno.

Ecco la dichiarazione di Sandberg riguardo Shazam 2: “Vediamo come andranno le cose, perché dovremmo girare il film quest’anno. Ogni progetto sembra essere posticipato adesso, quindi vedremo cosa succederà anche con Shazam!, ma per il momento sto lavorando alla sceneggiatura. Possiamo ancora farcela, quindi io continuo a scrivere e poi vedremo tra un paio di mesi. C’è del lavoro che possiamo fare a casa, e ci connettiamo con Zoom. Non sapevo di questa app prima dell’epidemia, adesso invece tutti usano zoom. Non è troppo strano per noi, adesso stiamo a casa di più ovviamente. Io mi siedo alla scrivania, imparo a usare nuovi software, faccio dei test o cose del genere.”

Alla sceneggiatura del sequel dovrebbe partecipare anche Henry Gayden, autore del copione dell’originale. Ricordiamo che Shazam 2 dovrebbe arrivare nelle sale americane il 1 aprile 2022. Il primo film uscito lo scorso anno è costato 100 milioni di dollari ne ha incassati 365 in tutto il mondo, di cui 140 negli Stati Uniti. Protagonista del film nei panni del supereroe è Zachary Levi.