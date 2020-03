Le riprese di Black Adam potrebbero essere rimandate, parola di Dwayne Johnson

News Cinema

La lavorazione del cinecomic DC/Warner dovrebbe cominciare il prossimo luglio.

Come noto il cinecomic Black Adam è un progetto a cui Dwayne Johnson sta lavorando da svariati anni, ma per vari motivi non è ancora riuscito a realizzare. E a quanto pare potrebbe non riuscirci anche la prossima estate, in cui le riprese avrebbero dovuto finalmente cominciare. In una Q&A in diretta con il pubblico online Johnson ha infatti dichiarato che a causa dell’attuale pandemia di Coronavirus la lavorazione di Black Adam rischia seriamente di essere rimandata.

Questa la dichiarazione di Dwayne Johnson: “Sono davvero elettrizzato all’idea di girare Black Adam, mi sto allenando moltissimo per il ruolo. Avremmo dovuto iniziare a girare quest’estate, a luglio, ma vedremo. Non sono sicuro se accadrà o meno. Magari potremmo iniziare le riprese a luglio m non so se tutto funzionerà come dovrebbe.”

Black Adam sarà diretto dallo spagnolo Jaume Collet-Serra (Non-Stop, Paradise Beach), il quale ha già realizzato con Johnson il prossimo Jungle Cruise targato Disney, progetto che vede Emily Blunt come co-protagonista. Ricordiamo che Black Adam sarebbe dovuto comparire già nel primo Shazam! con Zachary Levi, ma alla fine Johnson ha preferito realizzare prima uno standalone per concedere al suo personaggio e a quello di Levi di consolidarsi con il pubblico come eroi separati.