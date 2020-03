Le riprese del nuovo Spider-Man cominceranno a luglio

News Cinema

A rivelarlo è stato proprio Tom Holland. Zendaya confermata nel cast.

Tom Holland ha ufficialmente confermato che le riprese del prossimo Spider-Man cominceranno il prossimo luglio. La scelta avrebbe dovuto permettere alla Sony e alla giovane star di girare prima Uncharted, ma vista la situazione generale causata dall’espansione del Coronavirus è più che probabile che le riprese di quest’ultimo progetto vengano posticipate a data da destinarsi.

L’attore ha anche confermato che, come più che prevedibile, Zendaya Coleman tornerà anche per il prossimo capitolo nel ruolo dell’amata MJ. Holland si è detto entusiasta della nuova sceneggiatura da lui stesso definita “folle”. Dove invece l’attore non ha fornito novità è su chi sarà l’antagonista di Spider-Man, anche se più di una voce vuole che sarà ben più di uno, e cioè i Sinistri Sei.

Dopo aver diretto Homecoming e Far From Home Jon Watts tornerà dietro la macchina da presa anche per il nuovo progetto, il quale arriverà nelle sale statunitensi a partire dal16 luglio 2021. Prima di esso come noto la Sony poterà al cinema due cinecomic dell’universo dell’Uomo Ragno, e cioè Morbius con Jared Leto e Venom2 nuovamente con Tom Hardy. Ricordiamo infine che l'accordo rinnovato (con qualche fatica...) tra Sony e Marvel permetterà a Tom Holland di vestire la calzamaglia di Spider-Man anche nelle future produzioni della compagnia posseduta dalla Disney.