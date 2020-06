Le regole da seguire sui set hollywoodiani ai tempi del Coronavirus

News Cinema

Un documento di 22 pagine spiega cosa si potrà fare e non fare una volta che riprenderanno le lavorazioni dei film.

Come ci si dovrà comportare sui set dei film hollywoodiani quando finalmente verranno riprese le lavorazioni? Quali procedure si dovranno seguire alla lettera? Ce lo spiega un documento di 22 pagine appena redatto. Il "white paper" (come si dice in gergo), è stato sottoposto all'attenzione del governatore di New York Andrew Cuomo e arriverà anche al governatore della California Gavin Newsom, oltre che al Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles. Vi si legge innanzitutto: "Un controllo periodico del cast e della troupe verrà messo in atto per sventare il rischio di diffusione del Covid-19. Le modalità per testare chi lavora sul set verranno stabilite e approvate dai sindacati e dalle corporazioni, che dovranno affidarsi ai consigli e alla guida di personale medico".

Il documento contiene dozzine di raccomandazioni riguardanti la distanza di sicurezza fra persone. "Limitare il contatto faccia a faccia con le altre persone è la migliore maniera per evitare la diffusione del Covid-19" - spiega. "Il cast e la troupe devono rispettare le distanze di sicurezza il più possibile, il che significa stare sempre ad almeno due metri di distanza da ogni altra persona, tranne quando il lavoro da svolgere non lo permette. Il cast e la troupe devono evitare assembramenti".

Ovviamente, durante la giornata lavorativa, tutti dovranno indossare la mascherina ove e quando possibile. Quotidianamente verrà misurata la temperatura a tutti i presenti. Chi ha avuto febbre o altri sintomi del Covid-19, ho ha avuto contatti recenti con persone infette, verrà tenuto a casa. Inoltre, sul set, sarà presente un "controllore" (Compliance Officer), che farà in modo che tutte le regole vengano rispettate e che gli ambienti vengano continuamente sanificati, e che risponderà alle domande di coloro che hanno dubbi.

A scrivere il white paper è stata una task force di 50 elementi scelti dalI'Industry-Wide Labor-Management Safety Committee, un comitato che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro e che, nel nostro specifico caso, ha prima consultato medici ed epidemiologi. Il punto più importante del documento riguarda gli attori, che non possono certo indossare le mascherine mentre girano, a meno di non inserire in tutti i prossimi film un subplot sul Coronavirus. Per questa ragione sarà fondamentale controllare che stiano bene attraverso dei test. Le 22 pagine parlano di test ma non di tamponi. Che test saranno? Test sierologici? O si tratterà di una semplice misurazione della temperatura corporea? A questa domanda potremmo rispondere non appena qualcuno pronuncerà le parole che forse ci mancano di più in questo periodo: "motore!" e "azione".