Le regine del crimine: il primo trailer italiano del mob film al femminile dal fumetto della Vertigo Comics

Arriverà nelle nostre sale il 26 settembre distribuito dalla Warner un film che ci incuriosisce davvero molto: si tratta di Le regine del crimine, in originale The Kitchen, tratto da una serie a fumetti della Vertigo Comics di Ollie Masters e Ming Doyle.

Al centro della storia tre mogli di mafiosi rinchiusi in galera, che nella Hell's Kitchen della New York del 1978, decidono di prendere in mano le redini dell'attività di famiglia, un "lavoro" da cui in genere le donne sono escluse.

Azione, dramma, sparatorie e morti ma anche momenti divertenti, grazie anche al cast femminile composto dalla sempre più brava Melissa McCarthy, l'onnipresente Elisabeth Moss e l'emergente Tiffany Haddish. Tra gli altri attori l'ottima Margo Martindale e Domhnall Gleeson. A dirigere, al suo debutto registico, la premiata sceneggiatrice Andrea Berloff.

Questo è il primo trailer in italiano.