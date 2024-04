Le Ravissement di Iris Kaltenback vince il Premio Alice nella città per i Rendez-Vous 2024

News Cinema

La prima edizione del Premio Alice nella Città @Rendez-vous 2024 assegnato all'opera prima è andato al film Le Ravissement di Iris Kaltenback.

L'ottimo esordio Le Ravissement, diretto da Iris Kaltenbäck e con protagonista una straordinaria Hafsia Herzi, ha vinto la prima edizione del Premio Alice nella città @Rendez-vous 2024 per le opere prime. Un premio che va a un film che ha sorpreso alla scorsa Semaine de la critique del Festival di Cannes, ottenendo poi due candidature ai premi César, come miglior attrice per Herzi e per l'opera prima.

Il riconoscimento, consegnato a Roma, nato dalla collaborazione tra Alice nella città e il festival Rendez-vous, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia, è stato assegnato al film da una giuria di giovani tra i 17 e i 23 anni, presieduta dalla regista Laura Luchetti. Questa la motivazione: “Per il viaggio con e attraverso la protagonista che ti accompagna, con una bellissima fotografia e una vibrante scrittura, nello scoprire il mondo dell’interiorità e dei dualismi dell’animo umano, le fragilità di questo e il loro contatto con l’altro, e una toccante rappresentazione della maternità e dei legami vissuti come fili spirituali invisibili”. Il film riceverà un sostegno alla distribuzione in occasione dell’uscita in sala.

Il Premio Alice nella città @ Rendez-vous 2024 è uno dei due riconoscimenti nati dalla collaborazione tra Alice nella città e Rendez-vous nell’ambito del ciclo Aspettando Alice. Il secondo premio è il WomenLands Rendez-Vous 2024, dedicato a una personalità del mondo dell’audiovisivo simbolo del legame tra Italia e Francia, e attribuito in questa sua prima edizione a Jasmine Trinca per il suo intenso e prezioso lavoro nell’ambito delle due cinematografie. Il premio all’attrice arriva dopo quelli assegnati a Nastassja Kinski, Alissa Jung, Laura Luchetti, Deva Cassel, Yile Vianello e Anna Foglietta, nell’ambito del cicloWomenlands dedicato ai diritti delle donne, all’inclusione e al futuro delle nuove generazioni e promosso per mettere in luce le eccellenze femminili italiane e internazionali nella società contemporanea.

Jasmine Trinca, insieme alle attrici Anna Foglietta e Mia Benedetta, è stata anche protagonista di una delle experience organizzate da Alice nella città nell’ambito dei Rendez-Vous, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e all’Associazione Via Condotti, con un photocall a cielo aperto in Largo Goldoni e una passeggiata lungo via Condotti, celebre via della moda capitolina.

Tutte e tre le attrici si sono anche esibite in alcune letture pubbliche alle quali hanno partecipato anche amici e colleghi, tra i quali Andrea Bosca, Camilla Filippi, Alex Braga e Paola Minaccioni. Nell’ambito dei Rendez-Vous Alice nella città ha messo a disposizione del pubblico e delle scuole di cinema e moda 100 biglietti per 3 anteprime all’interno del Festival, dando così l’opportunità ai giovani, ancora una volta, di vivere un evento festivaliero internazionale e immergersi nelle bellezze della città di Roma.