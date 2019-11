Le ragazze di Wall Street: ottimo debutto al box office per il film con Jennifer Lopez

News Cinema

Non poteva apparecchiarsi meglio la tavola per il bachetto del primo weekend nei cinema italiani.

Parte in discesa il film con Jennifer Lopez. Nel primo giorno di programmazione, Le ragazze di Wall Street fa registrare un incasso di poco meno di 200 mila euro collocandosi al primo posto degli incassi davanti a Il giorno più bello di Alessandro Siani. A seguire Joker (alla sesta settimana in sala), La famiglia Addams e Maleficent: Signora del male, titoli questi ultimi due che recupereranno nel weekend quando ad andare al cinema sono soprattutto le famiglie con bambini. A proposito di box office, alle Giornate Professionali di Sorrento tra il 2 e il 5 dicembre saranno assegnati i Biglietti d'Oro per i migliori incassi cinematografici del 2019 in Italia. Qui sotto il trailer di Le ragazze di Wall Street.

Le Ragazze di Wall Street: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Diretto da Lorene Scafaria, Le Ragazze di Wall Street è basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale. Racconta di un gruppo di spogliarelliste, capeggiate dalla madre single Ramona (Jennifer Lopez), che decidono di unirsi per attuare un'elaborata truffa ai danni di facoltosi clienti, per lo più broker di Wall Street. Tra queste c'è Destiny (Constance Wu), una ragazza con a carico l'anziana nonna, che lavora come stripper per cercare di portare a casa qualche soldo e arrivare a fine mese. Ma i gestori dei locali pretendono una percentuale sui suoi guadagni e, dopo nottate intere a lavorare, Destiny ottiene come ricompensa solo una misera paga. La sua esistenza cambia quando incontra Ramona, una veterana dello spogliarello con un carattere ambizioso, che guadagna molto più di lei grazie al suo temperamento. La donna, infatti, riesce a tenere tutto sotto controllo, in particolare i clienti, ed è una bravissima pole dancer.