Le ragazze di Wall Street: il primo trailer italiano del film con Jennifer Lopez

News Cinema

Straordinario successo di critica e pubblico oltreoceano, arriverà in italia dal 7 novembre, distribuito da Universal Pictures e Lucky Red.

Oltreoceano, dopo essere stato presentato in prima mondiale al Toronto Film Festival ed essere uscito poi nelle sale americane, è stato uno straordinario successo di critica e di pubblico, incassando oltre 63 milioni di dollari in sole due settimane. Pochi giorni fa ha conquistato il mondo della moda e dello spettacolo alla Milano Fashion Week, dove la protagonista Jennifer Lopez ha anche sfilato per Versace.

Noi per vedere Le ragazze di Wall Street, titolo italiano di Hustlers, dovremo aspettare il prossimo 7 novembre, quando Universal e Lucky Red lo distribuiranno nelle sale. Ma intanto ci possiamo godere il primo trailer italiano di questo film che, oltre a J.LO, vede protagoniste anche Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B e Lizzo nel ruolo di spogliarelliste di New York che uniscono le loro forze per truffare i loro ricchi clienti di Wall Street.



Le ragazze di Wall Street: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, Le ragazze di Wall Street è diretto da Lorene Scafaria, e sono in molti a sostenere possa regalare a Jennifer Lopez una nomination al Premio Oscar.