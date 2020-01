Le Ragazze di Wall Street diventa un musical di Broadway

News Cinema

La regista Lorene Scafaria è già al lavoro e Jennifer Lopez sarà produttrice e, forse, protagonista.

Le Ragazze di Wall Street, che tanta fortuna ha avuto negli Stati Uniti e nel nostro paese, incassando globalmente 157 milioni di dollari, diventerà un musical. Lo ha dichiarato Lorene Scafaria, che durante la serata dei Golden Globe ha spiegato a un giornalista di Variety di aver già cominciato a lavorare al progetto. Parlando del successo un po’ inaspettato del film con Jennifer Lopez, candidata ai premi della stampa estera come miglior attrice protagonista di commedia o musical, la regista ha detto che, nonostante il tema e soprattutto l'ambientazione (uno strip club), Le Ragazze di Wall Street ha coinvolto emotivamente e convinto le più disparate categorie di persone. Ciò dovrebbe garantire la giusta popolarità anche a Broadway. Anzi, ai meno coraggiosi le tavole del palcoscenico potrebbero apparire come "un posto sicuro", soprattutto nel momento in cui Ramona (J-Lo) fa il suo ingresso e si esibisce in un fantastico numero di lap dance.

Nel video dell’intervista, condiviso dalla rivista su Twitter, Lorene Scafaria ha spiegato, incalzata dal reporter con microfono, che probabilmente la colonna sonora conterrà alcuni del brani di quella del film ma anche qualcosa di nuovo e che tutto dipende da Usher, che non solo appariva in una scena, ma aveva regalato a Le Ragazze di Wall Street il brano "Love In this Club".

Sappiamo che anche Jennifer Lopez è favorevole a una trasformazione in musical. Tempo fa ha dichiarato: "Non so se lo farei, di sicuro lo produrrei, non lo so, forse, con me non si può mai dire".

What kind of music will be in the #Hustlers Broadway musical? "It's going to depend what Usher lets us do," says director Lorene Scafaria https://t.co/SUepqREPNa #GoldenGlobes pic.twitter.com/8tO1sehEhR— Variety (@Variety) January 5, 2020