Le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Seguono Il giorno più bello del mondo, La famiglia Addams, Joker e Maleficent.

Le ragazze di Wall Street è primo al boxoffice italiano del weekend, al suo esordio sui nostri schermi. Il film capitanato da Jennifer Lopez parte con 1.563.000 euro, con media di 4.520 euro per 346 copie. Un primo posto di un botteghino che sembra in attesa di qualche titolo più di richiamo. Ad ogni modo questa storia di un gruppo di spogliarelliste che truffa alcuni broker ha già racimolato nel mondo 144 milioni di dollari, a fronte di un budget di appena 20. Un successo.

Stabile in seconda posizione Alessandro Siani col suo Giorno più bello del mondo: porta a casa ancora 1.280.000 euro, per un totale finora di 4.754.000, per ora lontano dagli altri suoi risultati, che avevano ottenuto spesso il primo posto toccando o superando i 10 milioni. C'è ancora tempo, ma la sensazione è che aver mancato il periodo natalizio stia dando qualche problema.

Scivola dal primo al terzo posto il cartoon La famiglia Addams, primo excursus nel lungometraggio animato dei mitici personaggi: registra un alto 1.150.000 euro e quindi totalizza da noi 4.951.000. Nel mondo siamo a quota 155 milioni di dollari (per un budget di 40).