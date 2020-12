Le prime visioni di Natale su Sky Cinema

News Cinema

Nel mese di dicembre il palinsesto di Sky Cinema offrirà al suo pubblico una serie di titoli in prima visione per festeggiare il Natale e la fine dell'anno a tutto cinema.

E' arrivato dicembre, sono arrivate le decorazioni natalizie nelle case e nei negozi, arrivano pandori e panettoni e, aspettando Babbo Natale, su Sky Cinema arrivano una serie di titoli in prima visione per festeggiare al meglio il Natale e le Feste di fine anno.

Il 7 dicembre è arrivato Il Primo Natale, il film di e con Ficarra e Picone che lo scorso anno, di questo periodo, fu campione d’incassi nelle sale.

La storia vede i simpatici Salvo e Valentino nei panni, rispettivamente, di un ladruncolo e di un parroco di un piccolo paese della provincia siciliana che finiscono magicamente indietro nel tempo di venti secoli, e che si ritrovano, con loro enorme sorpresa, nella Palestina dei giorni immediatamente precedenti la nascita di Gesù e che si ritroveranno di fronte al Bambinello dopo un’esilarante serie di gag e di equivoci capaci di offrire anche qualche spunto di riflessione non banale.

Il primo Natale: il trailer del film

Il Primo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dalle risate del Primo Natale, passiamo al romanticismo di Last Christmas, altra prima visione che su Sky Cinema disponibile dal 13 dicembre. Se il titolo vi suona familiare, è perché in questa commedia romantica interpretata dalla Emilia Clarke del Trono di Spade e da Henry Golding stabilisce un legame diretto con l’omonima canzone degli Wham! che è un vero e proprio classico di ogni Natale da quarant’anni a questa parte: tanto da essere protagonista nella colonna sonora assieme ad altri brani degli Wham! e di George Michael. Nel cast del film, che vede Clarke nei panni di un’aspirante cantante che trova in Golding l’uomo dei suoi sogni e quello che l’aiuterà a realizzare il suo sogno, c’è anche Emma Thompson, che di Last Christmas è anche autrice di soggetto e sceneggiatura.

Last Christmas: il trailer del film

Last Christmas: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cops - Una banda di poliziotti è una commedia Sky Original, ovvero una produzione originale targata Sky, proposta in prima visione su Sky Cinema in due appuntamenti: il primo lunedì 14 dicembre, il secondo lunedì 21 dicembre.

Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito sono i protagonisti di una commedia irriverente che racconta le avventure di una squinternata banda di poliziotti di un piccolo paese in provincia di Lecce che, per evitare che il loro commissariato venga chiuso per manifesta assenza di crimini, decidono che l’unico modo per non perdere il lavoro è creare loro stessi dei reati in città. A dirigere c'è Luca Miniero.

Cops - Una banda di poliziotti: il trailer ufficiale

Cops - Una banda di poliziotti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, l’appuntamento imperdibile per tutta la famiglia su Sky Cinema è quello con Trolls World Tour, il film d’animazione targato DreamWorks Animation che è il sequel a tutta musica del film del 2016 intitolato Trolls, quello ispirato dalle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam che ha poi dato vita anche a una popolare serie animata per la tv seguitissima dai più piccoli. In Trolls World Tour il mondo glitterato e arcobalenato di Poppy, Branch e Guy Diamante, che vede nel pop l’unica forma musicale possibile, è minacciato da altri cinque popoli di Trolls dediti invece a classica, techno, country, funk e rock. E per far sì che i personaggi gorgheggino a dovere, le voci italiane del film sono quelle di Francesca Michielin, Stash, Elodie e Sergio Sylvestre.

Trolls World Tour: il trailer del film

Trolls 2 - World Tour: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il giorno di Natale arrivano in prima visione su Sky Cinema i moschettieri del Re. Il 25 dicembre sarà infatti disponibile Tutti per 1 - 1 per tutti, il film di Giovanni Veronesi sequel di Moschettieri del Re - La penultima missione, una produzione Sky Original vede tornare Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, rispettivamente nei panni di D'Artagnan, Porthos e Athos.

Nel film i Moschettieri, sempre goliardici ma più arrugginiti, vengono richiamati dalla Regina Anna d'Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta: guidati da una veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello.

Tutti per 1 - 1 per tutti: il trailer ufficiale

Tutti per 1 - 1 per tutti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Messe da parte l’armatura di Iron Man e il personaggio di Tony Stark nei cinecomic Marvel, ecco che uno degli attori più amati dal pubblico di tutto il mondo, Robert Downey Jr., ha indossato abiti vittoriani per diventare il celebre dottor John Dolittle, il veterinario capace di parlare con gli animali di ogni specie inventato dallo scrittore inglese Hugh Lofting. E Dolittle, il film che lo ha riportato sugli schermi con la regia di Stephen Gaghan (lo sceneggiatore di Traffic e il regista di Syriana) sarà disponibile in prima visione su Sky Cinema dal 26 dicembre. In Dolittle Downey Jr. dovrà imbarcarsi per una missione audace e piratesca alla volta dell’Oriente per portare alla regina Vittoria quel fiore dell’albero dell’Eden che le permetterà di guarire dalla sua malattia. Nel cast di questo spettacolare e divertente film ci sono anche Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent e Kasia Smutniak.

Dolittle: il trailer del film

Dolittle: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Da una parte uno dei romanzi più amati da generazioni e generazioni di bambine e di ragazze: “Piccole donne” di Louisa May Alcott. Dall’altra, una delle registe e attrici più amate dal pubblico di tutto il mondo grazie a film come Frances Ha, Mistress America e Lady Bird: Greta Gerwig.

Il Piccole donne scritto e diretto da Gerwig, che sarà disponibile in prima visione su Sky Cinema dal 27 dicembre, è un film capace di essere al tempo stesso fedele a un testo amatissimo e conosciutissimo, ma anche capace di uno sguardo moderno e contemporaneo sulle vicende delle sorelle March. A interpretarle ci sono Saorsie Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen; Laura Dern è la loro mamma; Timothée Chalamet e Louis Garrell sono, rispettivamente, Laurie e Friedrich.

Piccole donne: il trailer del film

Piccole Donne: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il 1° gennaio del 2021, per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, Sky Cinema offre in prima visione una commedia divertente e intelligente con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo: Odio l’estate. Supportato alla regia e anche nella sceneggiatura da Massimo Venier, il trio racconta la divertente storia di amicizia e buoni sentimenti, a partire dal più classico degli equivoci: quello per cui tre uomini che non si conoscono, totalmente diversi l’uno dall’altro, scoprono di aver affittato per le vacanze estive la stessa casa su un’isola al largo della costa italiana. E lo scoprono solo quando ci si ritrovano tutti insieme con le rispettive famiglie, e saranno costretti ad affrontare una convivenza che fa rima con sopravvivenza.

Al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo ci sono attrici bravissime come Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase, mentre Massimo Ranieri appare nei panni di sé stesso.

Odio l’estate: il trailer