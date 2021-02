Le otto montagne: il romanzo premio Strega di Paolo Cognetti diventerà un film diretto da Felix van Groeningen

News Cinema

Un romanzo di grande successo critico e fra i lettori, Le otto montagne di Paolo Cognetti, diventerà un film prodotto da Wildside per la regia del belga Felix van Groeningen.

Ha ottenuto grande successo facendosi conoscere per Alabama Monroe, nel 2012, ottenendo una nomination all’Oscar. Da quel momento il belga fiammingo Felix van Groeningen ha poi esordito nel cinema americano, dirigendo Beautiful Boy, con Steve Carell e Timothée Chalamet. Arriva ora la notizia che sarà lui a dirigere Le otto montagne, adattamento per il cinema, prodotto dall’italiana Wildside, del romanzo omonimo di Paolo Cognetti vincitore del premio Strega, pubblicato da Einaudi.

La sceneggiatura sarà scritta da Charlotte Vandermeersch, insieme al regista stesso. I due firmeranno insieme anche la regia, una prima volta per l’attrice e sceneggiatrice.

Le otto montagne, una coproduzione fra Italia, Belgio, Francia e Regno Unito, si girerà la prossima estate fra le Alpi, Torino e il Nepal, senza che siano noti ufficialmente ancora gli attori che interpreteranno i protagonisti, Pietro e Bruno, la cui amicizia lunga decenni è al centro della storia. Pietro è un ragazzo di città, che viene in montagna solo per trascorrere l’estate, mentre Bruno in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. Il loro legame si consolida da ragazzini tra lunghe passeggiate in montagna. Vent’anni dopo, Pietro tornerà dopo molto tempo in alta quota per trovare quiete e fare pace con alcune pagine mai chiarite del suo passato.