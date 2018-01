Le nuove regole degli Oscar per prevenire nuovi errori come la gaffe La La Land/Moonlight

Ricordate il caso "vince La La Land... ops no, la busta è sbagliata, vince Moonlight" che ha chiuso la cerimonia degli Oscar dello scorso anno? Certo che lo ricordate, è stata una meravigliosa gaffe televisiva in diretta mondiale dovuta a una distrazione di un notaio. Anche quest'anno la serata sarà presentata da Jimmy Kimmel il prossimo 4 marzo (e ci si aspetta come minimo una gag su questo fatto, magari in apertura) ma, a parte la buona e sana ironia che è il sale della vita, quali misure ha adottato l'Academy Awards per mantenere intatto il suo prestigio e per scongiurare nuovi errori che possano mettere in imbarazzo attori e produttori?

Il signor Tim Ryan è il boss della PricewaterhouseCoopers che svolge funzioni notarili per l'Academy da ben 83 anni, ed è di fatto la società che presiede a dover garantire che tutto proceda correttamente. Un'esperienza lunga decenni, svolta nel massimo della professionalità, accuratezza, riservatezza, integrità e chissà quanto ci ha messo il povero Tim a farsi passare i dolori al petto per la figuraccia colossale dovuta a un suo incaricato che ha allungato a Warren Beatty la busta sbagliata. Ma da questa 90esima edizione ci saranno le seguenti novità: