Le notti di Cabiria: il trailer della versione restaurata in 4K del film di Federico Fellini

Un altro tassello delle celebrazioni del centenario della nascita del genio del cinema italiano, che costelleranno tutto il 2020. Sperando che la bellezza - assieme all'isolamento - ci aiuti a salvarci.

Questo 2020 iniziato all'insegna del Coronavirus e degli sconvolgimenti terrificanti che sta causando è, però, anche l'anno del centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini, il genio del cinema italiano. Innumerevoli sono le celebrazioni previste - e speriamo presto confermate - in tutto il mondo. Una di queste è l'uscita nei cinema americani (e con tutta probabilità anche all'interno di un annunciato cofanetto della Criterion dedicato al regista riminese) della versione restaurata in 4K di Le notti di Cabiria.

In attesa di poter tornare anche noi al cinema, magari a godere dei film di Fellini che la Cineteca di Bologna aveva programmato nelle sale per tutto il 2020, intanto guardiamoci questo trailer della versione restaurata di Le notti di Cabiria. In questi giorni, più che mai, abbiamo bisogno di riempire le nostre giornate di cose belle, che siano come in questo caso film, musica, libri o altro.