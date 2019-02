Le nostre battaglie: una clip in esclusiva dell'appassionante dramma francese con Romain Duris

Sono giorni in cui la vita riserva solo sorprese spiazzanti e dolorose, nella vita di Olivier (Romain Duris). I figli sono sempre una gioia, ma la moglie se ne va di casa e lo costringe a occuparsene tutto da solo, rendendosi conto di quanto sia complesso. Ogni sera, poi, torna dal lavoro solo ad ora di cena, viste le sue responsabilità sindacali che lo spingono sempre a essere il primo a occuparsi dei colleghi.

Olivier, insomma, è sempre più diviso fra le responsabilità private di padre di famiglia e quelle lavorative, in una situazione che metterà a dura prova la sua generosità. Presentato in concorso al Torino Film Festival, diretto da Guillaume Senez, Le nostre battaglie è l'ennesima dimostrazione delle qualità di interprete di Romain Duris, oltre che un dramma sensibile e intelligente sulla fragilità della contemporaneità.