Le Mans '66 - La Grande Sfida: un nuovo trailer del film con Christian Bale e Matt Damon

Il racconto di una sfida leggendaria nella storia dell'automobilismo debutterà nei cinema italiani il 14 novembre, con 20th Century Fox.

Chi segue o ha seguito l'automobilismo, e ne conosce la storia, sa bene che alone di epica e leggenda circondi il circuito francese di Le Mans, e la celeberrima gara di endurance che vi si svolge da decenni: la 24 ore di Le Mans, appunto.

Ma ancor di più saprà come l'edizione della 24 ore del 1966 sia entrata nella storia grazie alla rivalità ben sintetizzata dal titolo originale del film di cui parliamo qui, Ford vs Ferrari, che da noi è diventato il più ridondante Le Mans '66 - La Grande Sfida.

Presentato pochi giorni fa in prima mondiale al Festival di Toronto, il film diretto da James Mangold racconta quella gara e quegli eventi, affidando a Matt Damon e Christian Bale i ruoli di Carroll Shelby (costruttore e ingegnere della Ford, nonché pilota) e del pilota Ken Miles, e a Tracy Letts e il nostro Remo Girone quelli di Henry Ford II e di Enzo Ferrari in persona.

Inutile qui stare a sottilizzare sul fatto che il punto di vista utilizzato da Mangold sia solo quello del Team Ford, e dei suoi sforzi per battere l'allora imbattibile Scuderia Ferrari.

Meglio lasciare la parola alle immagini: a un nuovissimo trailer italiano di Le Mans '66 - La Grande Sfida, che vedremo nei cinema italiani dal 14 novembre prossimo distrobuito da 20th Century Fox.





Questo invece, per i puristi, il trailer di Ford vs Ferrari in versione originale: