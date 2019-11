Le Mans '66 - La grande sfida: Joe Bastianich a bordo della mitica GT40

News Cinema

È attualmente al cinema il film con Matt Damon e Christian Bale sulla storica rivalità tra Ford e Ferrari.

È attualmente nei cinema italiani il film Le Mans '66 - La grande sfida, con Matt Damon e Christian Bale. Diretta da James Mangold, la storia è ambientata a metà degli anni 60 e racconta perché il costruttore di auto Henry Ford II si mise in testa di gareggiare alla celebre corsa delle 24 ore di Le Mans con una vettura appositamente concepita per interrompere il dominio dei bolidi di Enzo Ferrari.

Per capire come andarono le cose bisogna vedere il film in una delle oltre 430 sale in Italia dove è in programmazione questo weekend, intanto l'italo-americano Joe Bastianich ha avuto il privilegio di salire a bordo di questa vettura, la mitica Ford GT40.

Qui sotto il video che testimonia il test drive.



Le Mans '66 - La Grande Sfida: Test Drive con Joe Bastianich - HD