Le Mans '66 è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Al secondo posto ancora Le ragazze di Wall Street, al terzo Sono solo fantasmi di Christian De Sica.

E' Le Mans '66: La grande sfida il vincitore al boxoffice italiano del weekend, a dir il vero non troppo pimpante, nonostante il tempo atmosferico non suggerisse gite fuori porta. Nell'attesa di un'altra grande sfida, quella natalizia, l'automobilistica ricostruzione di James Mangold con Matt Damon e Christian Bale è partita con 1.246.000 euro, con media di 2.500 per quasi 500 copie in circolazione.

Il suo successo scalza dal primo posto Le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez, che deve accontentarsi di 1.555.000 euro e della seconda posizione. Il totale italiano di questa storia vera rivisitata ammonta finora a 3.180.000. Per 20 milioni di dollari di budget, il lungometraggio di Lorene Scafaria ne ha portati a casa quasi 150, un vero trionfo.