Le Macchine Mortali stanno per arrivare: ecco un nuovo trailer in italiano del film

E' atteso per il 13 dicembre prossimo il ritorno sul grande schermo di Peter Jackson, anche se solo in veste di co-sceneggiatore e produttore. La regia di Macchine mortali, il film tratto dalla serie di romanzi di Philip Reeve, l'ha voluta infatti lasciare al suo stretto collaboratore Christian Rivers, specialista in effetti visivi alla WETA, Premio Oscar e Premio Bafta nel 2006 per quelli di King Kong.

Del film, che vede tra i suoi interpreti Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang, è arrivato un nuovo trailer in italiano, anzi un Extended Look, come lo definisce il canale ufficiale della Universal Pictures, che lo distribuirà nel nostro paese:



Macchine Mortali: Extended Look - HD

La trama ufficiale del film:

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra—si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.