Le immagini del corto di Martin Scorsese realizzato durante la quarantena

Il video con il cortometraggio andando in onda sulla BBC che Martin Scorsese ha girato a casa durante il lockdown ci regala un regista pieno di carica e voglia di mettersi al lavoro.

Come vi abbiamo anticipato alcuni giorni fa, Martin Scorsese, in attesa di poter iniziare la produzione del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, che avrà il sostegno di Apple Tv+, ha realizzato dalla sua casa, durante la quarantena che per lui è iniziata il 13 marzo, un cortometraggio di riflessioni della serie BBC Arts “Lockdown Culture with Mary Beard”. È andato in onda su BBC2.

Un corto in cui parla delle virtù dell’isolamento e di quello che intende portare a compimento nel futuro immediato. “Vorrei portare con me quello che sono stato obbligato a imparare in queste circostanze”, dice Scorsese, “è essenziale prendersi cura delle persone a cui si vuole bene e stare con loro il più possibile.” Il corto inizia con una scena de Il ladro di Alfred Hitchcock, in cui il personaggio di Henry Fonda è rinchiuso in cella e si guarda intorno alla sua nuova casa in cui è confinato. Uno dei tanti riferimenti cinefili da parte di uno dei massimi studiosi storici e custodi dell’arte cinematografica, non solo grande autore.

Vediamo insieme le immagini del corto.