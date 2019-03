Le Grand Bal: in esclusiva il trailer italiano del trascinante documentario a ritmo di musica e balli

"Un bell'esempio di poesia umana". Definisce così l'esperienza effimera ed elettrizzante di ballare a stretto contatto con qualcuno che magari non rivedrà mai più, una ragazza intervistata in Le grand bal di Laetitia Carton. Un piccolo caso allo scorso Festival di Cannes, questo trascinante documentario racconta dell'evento che riunisce ogni anno migliaia di persone, di ogni età e classe sociale, che per 7 giorni e 8 notti ballano insieme nel cuore della campagna francese. La muisca è suonata dal vivo, mentre la tradizione dei balli si alterna alla modernità. Un appuntamento straordinario, all'insegna della gioia della danza, di corpi che si muovono al ritmo del piacere di stare insieme.

Volete iniziare a muovere il piede e scuotere la testa a ritmo di musica, allora eccovi in esclusiva il trailer italiano di Le Grand Bal, che uscirà il 2 maggio prossimo nelle sale, distribuito da Barz and hippo.



Le Grand Bal: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD