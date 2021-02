Le date di Ciné, giornate di cinema a Riccione

News Cinema

Sono state rese note le date per l’edizione estiva delle giornate di Cinema, Ciné, come di consueto previste a Riccione nel mese di luglio, nonostante la pandemia.

Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA e ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, sospesa lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, avrà luogo dal 20 al 23 luglio 2021 a Riccione.

La manifestazione vedrà quindi uno slittamento di date, rispetto al consueto periodo, a seguito del riposizionamento del Festival di Cannes e del Marché du Film dal 6 al 17 Luglio 2021.

L’edizione del 2021 celebrerà il 10° anniversario della manifestazione e sarà un appuntamento speciale per l’intero evento e il suo Trade Show, oltre che una nuova opportunità di rilancio in cui capitalizzare le sinergie e la creatività sviluppate in quest’anno di sospensione