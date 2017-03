Le date d'uscita di Venom, Aquaman e Skyscraper con The Rock

Sono state annunciate date d'uscita in America di due cinecomic, Venom e Aquaman, nonché quella riguardante l'action thriller Skyscraper con Dwayne Johnson.

Venom, a cura della Sony Pictures, che quindi prosegue con un suo percorso parallelo a quello dei Marvel Studios, uscirà nell'ottobre del 2018. Il copione di questo progetto che si trascina ormai da anni, finalmente ufficiale, sarà affidato a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner: non si prevede alcuna interazione con la nuova saga di Spider-Man interpretato da Tom Holland, in procinto di tornare sugli schermi con Spider-Man: Homecoming. La nuova sceneggiatura farà tabula rasa di tutte le stesure precedenti, mentre si cerca un regista (la notizia che indicava Alex Kurtzman è stata smentita).

Per quanto riguarda la scuderia DC, c'è un piccolo spostamento di Aquaman, dal 5 ottobre al 21 dicembre 2018. Il film di James Wan con Jason Momoa è stato fatto slittare di poco, occupando il posto che in America teoricamente doveva essere dominato da Avatar 2, come sappiamo rimandato a data da destinarsi.

Chiudiamo con un altro cinecomic non ufficiale, un cinecomic vivente: il mitico Dwayne "The Rock" Johnson sarà protagonista di Skyscraper, disaster movie ideato e diretto da Rawson Marshall Thurber, in arrivo nel luglio del 2018. Nella storia, abientata in Cina, un uomo si ritrova bloccato con la sua famiglia sull'ultimo piano di un grattacielo in fiamme. Modelli d'ispirazione? Il primo Die Hard e Inferno di cristallo.