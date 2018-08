Le creature del buio: a scrivere l'adattamento del romanzo di Stephen King sarà lo showrunner della serie The Exorcist

Sarà stato per l'omaggio implicito di Stranger Things, sarà stato per il successo dell'It di Andy Muschietti (di cui siamo in attesa della seconda parte), ma il legame tra le opere di Stephen King e il cinema (e le serie, certo: Castle Rock sta lì a dimostrarcelo) è più forte che mai.

Sono tantissimi, infatti, i romanzi e i racconti dello scrittore che prossimamente diverranno film o telefilm, o che torneranno a esselo: basti pensare al nuovo Cimitero vivente, al Doctor Sleep di Mike Flanagan, o anche all'annunciato film della Universal, prodotto tra gli altri da James Wan, che adatterà uno dei titoli più noti e amati (nonché venduti) del Re del Brivido: "Le creature del buio".

Oggi sappiamo che a firmare il copione di quel film sarà Jeremy Slater, sceneggiatore noto per essere stato lo showrunner di una serie tv horror come The Exorcist, ovviamente ispirata al romanzo di William Peter Blatty che ha dato origine al capolavoro di William Friedkin.

Certo, Slater ha anche all'attivo la sceneggiatura di Fantastic 4 e di Death Note: ma, come diceva quello lì, "Nessuno è perfetto."

Ispirato dal classico di H.P. Lovecraft "Il colore venuto dallo spazio", "Le creature del buio" - che in originale fa "The Tommyknockers" - racconta del ritrovamento di una nave aliena nei boschi del Maine da parte di una scrittrice e di un suo amico, che avrà conseguenze terrificanti per tutti gli abitanti della zona.

"Sono praticamente sicuro si tratti del primo libro comprato con i miei soldi," ha dichiarato Slater. "Era il 1988 ed avevo 10 anni. Avevo già preso in prestito libri di King da amici e biblioteche, ma quello era il primo che era davvero MIO. Nel corso delle riunioni dico sempre, scherzando, di essere stato cresciuto da due Stephen - King e Spielberg - ma in fondo è un po' così. Mentre gli altri ragazzini facevano sport o le altre cose che fanno i ragazzini cool, io passavo le mie notti all'Overlook, o tre le condotte fognarie di Derry. Ora, trent'anni dopo, sono più che elettrizzato dal far parte del team che porterà "Le creature del buio" al cinema. Mi fa sentire a posto, come a casa. Non vedo l'ora di arrivare a Haven. È un posto bellissimo, basta evitare il bosco."