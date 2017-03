Le cose che verranno: Isabelle Huppert nel poster italiano del film

Uscrià nei cinema italiani il 13 aprile prossimo Le cose che verranno, il film diretto da Mia Hansen-Løve, vincitrice dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino 2016, con protagonista Isabelle Huppert. Nel film La Huppert è una professoressa di filosofia in un liceo parigino la cui vita viene scombussolata quando viene abbandonata dal marito per un'allta donna. Lei che ha sempre diviso la sue giornate tra la famiglia e il lavoro si ritrova, suo malgrado, a confrontarsi con un'inaspettata libertà. Con il pragmatismo che la contraddistingue, la complicità intellettuale di un ex studente e la compagnia di un gatto nero di nome Pandora, Nathalie deve reinventarsi una nuova vita.



Vi mostriamo oggi, in anteprima, il poster italiano del film: