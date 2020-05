Le cose che non ti ho detto: il film con Annette Bening e Bill Nighy esce in streaming il 29 maggio

News Cinema

Interpretato anche da Josh O’Connor, il dramma familiare è diretto da William Nicholson e sarà disponibile su 8 piattaforme.

In attesa che riaprano, si spera molto molto presto, le sale cinematografiche, le nostre case di distribuzione, d'accordo con registi e produttori continuano a optare per l'uscita direttamente in streaming dei loro titoli. Ad annunciare l'arrivo on demand, a partire dal 29 maggio, de Le cose che non ti ho detto, sono Vision Distribution e Cloud 9 Film.

Le cose che non ti ho detto è il secondo lungometraggio da regista di William Nicholson, che ha scritto la sceneggiatura de Il gladiatore, Elizabeth: The Golden Age, Les Misérables ed Everest. Gli illustri protagonisti del film sono Annette Bening e Bill Nighy, affiancati da Josh O'Connor, che ricordiamo nella terza stagione di The Crown (nel ruolo del principe Carlo), in The Program e Florence di Stephen Frears e ne La terra di Dio - God's Own Country.

Le cose che non ti ho detto sarà disponibile su 8 piattaforme: Sky Primafila Premiere, Apple tv, Google Play, Infinity, TIMVision, Rakuten TV, CG Entertainment. Il film è basato su una vicenda autobiografica del regista e racconta di una coppia che si separa. Di seguito la sinossi ufficiale e il trailer originale del film:

Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy), sposati da 29 anni, vivono una vita tranquilla nella città costiera di Seaford, Inghilterra, in una casa piena di libri e oggetti accumulati. Quando il figlio Jamie (Josh O'Connor) va a trovarli per il fine settimana, Edward lo informa che ha deciso di lasciare sua madre Grace. Grace non accetta la decisione di Edward e cade in una depressione profonda. Sarà Jamie attraverso la sua vicinanza a risvegliare in lei l'attitudine alla felicità e a una nuova possibilità di vita. In questa storia non ci sono cattivi ma solo persone reali, che hanno vissuto per troppo tempo trascinando dietro di sé vecchi errori e ora ne stanno pagando le conseguenze. Non ci sono risposte immediate né percorsi semplici che portino ad una soluzione. Un marito, una moglie e il loro figlio sono costretti ad affrontare verità dure, e ripartendo da quelle verità, sono costretti a plasmare nuovamente le loro vite.