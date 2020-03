Le cento commedie secondo Edgar Wright per non pensare al Coronavirus

News Cinema

Il regista di Baby Driver e della Trilogia del Cornetto ci consiglia cosa vedere in questi giorni per avere sempre il morale al top.

Anche Edgar Wright fronteggia il Coronavirus o meglio l’isolamento a cui è costretto per evitare il contagio, attraverso il cinema. I film per lui terapeutici in questi giorni un po’ noiosi appartengono indiscutibilmente al genere commedia e il regista di Baby Driver ha stilato un elenco che comprende la bellezza di 100 titoli. Il sito che riporta la notizia è letterbox.com e la fantomatica lista è preceduta da una sua introduzione, che recita: "Per superare questi tempi difficili, godetevi il generoso aiuto che vi può arrivare da ALCUNE delle mie commedie cinematografiche preferite, film che negli anni mi hanno appassionato. Potrei trovarne tranquillamente altre 100, per cui non ponetevi altre domande. Rilassatevi e godetevi i film. E poi fateci sapere quali vi hanno fatto sorridere. NB: no, non sono così privo di modestia da includere i miei film".

Riguardo all'ultima frase, ci teniamo a dire che, in in un nostro personalissimo elenco, i film di Edgar Wright li avremmo messi di sicuro, in particolare la Trilogia del Cornetto, il cui primo e ultimo film (lo zombie movie L'alba dei morti dementi e l'apocalittico La fine del mondo) sono perfetti per il periodo che stiamo attraversando. Quanto a Hot Fuzz, essendo forse il migliore del ciclo, di certo lo consiglieremmo caldamente.

E veniamo alle commedie top secondo Edgar Wright. Non possiamo elencare tutte, altrimenti finiremmo domani mattina. Procederemo quindi per decenni o epoche, elencando le più importanti.

Le commedie anti-panico da Coronavirus secondo Edgar Wright

Il listone di Edgar Wright comprende innanzitutto una serie di vecchi classici, per esempio La febbre dell'oro, Luci della città e Il circo, tre film con Charlie Chaplin un po' malinconici ma dotati di momenti irresistibilmente comici, per esempio la scena dell'incontro di pugilato di Luci della città. Passando a Stanlio e Ollio, il regista sceglie La scala musicale e I figli del deserto. Rappresentativi degli anni '30 sono anche i due film con Cary Grant L'orribile verità e Susanna. E' invece degli anni '40 lo strafamoso Giorno di festa di Jacques Tati, mentre fra le commedie top degli anni ’50 non possono mancare L'appartamento e A qualcuno piace caldo, entrambi diretti da Billy Wilder e interpretati da Jack Lemmon. All'ultimo abbiamo da poco dedicato l'articolo Film che fanno pensare positivo: A qualcuno piace caldo.

Edgar Wright, che oltre ad essere un regista è anche un super cinefilo, pesca dagli anni '60 Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba e Il Laureato, strepitose prove d'attore di Peter Sellers e Dustin Hoffmann. I must see degli anni '70 hanno due comuni denominatori: Mel Brooks e i Monty Python. Del primo Wright ama in particolar modo Mezzogiorno e mezzo di fuoco e Frankenstein Junior, del secondo Monty Python e il Sacro Graal e Brian di Nazareth.

Con gli anni '80 fanno il loro ingresso nell'elenco le spoof comedy Top Secret! Una pallottola spuntata e L'aereo più pazzo del mondo, che poi è probabilmente il film che fa più ridere in assoluto. In classifica entra anche John Hughes con Un biglietto in due e Una pazza giornata di vacanza. Degli anni '90 il regista americano sembra invece amare i mokumentary di Christopher Guest Sognando Broadway e Campioni di razza.

Degli ultimi 20 anni, Wright ritiene meritevoli di visione soltanto 21 titoli, fra cui School of Rock, Sideways, Suxbad e Grand Budapest Hotel. L'ultima commedia della lista è lo zombie movie giapponese One cut of Dead.

Se vi andasse di seguire i consigli di Edgar Wright e vedere i film sopracitati in streaming, o vedere i film diretti da Edgar Wright, cliccate qui e avrete tutte le informazioni necessarie. Ma prima, godetevi le scene top (secondo noi) di una delle commedie scelte dal regista: Frankenstein Junior.