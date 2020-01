Le candidature dei DGA premiano anche le diversità

News Cinema

Annunciate le nomination dei premi per film e opera prima dell'associazione dei registi americani, con alcune sorprese, tra cui una forte presenza femminile, e una esclusione eccellente.

Sono state annunciate, nella frenetica stagione dei premi che culminerà nell'assegnazione degli Academy Awards, le candidature della Directors Guild of America per i DGA, i premi che verranno assegnati il 25 gennaio e con cui l'associazione dei registi americani premia i colleghi ritenuti più talentuosi. Una bella sorpresa è la varietà dei nomi presenti: le nomination comprendono registi affermati ma anche alla loro opera prima e, come è stato fatto notare, quest'anno c'è diversità di provenienza, colore e genere. È stata però notata anche l'esclusione di un autore altrove considerato: Todd Phillips non ha ricevuto la candidatura per il suo acclamato Joker. Comunque queste sono le cinquine:

Miglior film per il cinema

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, C'era una volta... a Hollywood

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Miglior opera prima

Mati Diop, Atlantique

Alma Har'el, Honey Boy

Melina Matsoukas, Queen & Slim

Tyler Nilson & Michael Schwartz, The Peanut Butter Falcon

Joe Talbot, The Last Black Man In San Francisco