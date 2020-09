Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: il film da commentare insieme domenica 13 settembre con SimulWatch

News Cinema

Il primo film d'animazione diretto da Steven Spielberg è Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, tratto dai fumetti di Hergé. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 13 settembre alle 15.

La visione condivisa di domenica 13 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un il primo film d'animazione diretto da Steven Spielberg. Le avventure di Tintin - Il segreto dell'unicorno, tratto dai fumetti del personaggio creato da Hergé, è stato interamente girato in performance capture, ovvero recitato fisicamente in studio dagli attori con indosso una tuta per il rilevamento dei movimenti. Il lavoro al computer ha completato l'opera con gli artisti digitali che hanno disegnato i personaggi sulle movenze degli interpreti. Prodotto da Peter Jackson e da Steven Spielberg, è il primo di una trilogia che dovrebbe altenare i due alla regia. questo primo film è stato diretto da Spielberg nel 2011 ma ad oggi ancora non ci sono notizie del secondo capitolo. Il film ha ricevuto una nomination agli Oscar nella categoria della migliore colonna sonora, composta da John Williams, e ha vinto il Golden Globe come miglior film d'animazione.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 13 settembre alle 15.

In Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, dopo aver comprato il modellino di una nave per pochi soldi a una bancarella, Tintin (voce originale di Jamie Bell) è sorpreso che l'inquietante Ivanovitch Sakharine (voce originale di Daniel Craig) sia così interessato all'oggetto, tanto da rapirlo insieme al suo fido cane Milou e portarlo con sé su un mercantile diretto in Marocco.

Il diabolico Sakharine ha corrotto l'equipaggio per farlo rivoltare contro il comandante della nave, il Capitano Haddock (voce originale di Andy Serkis), ma quest'ultimo grazie all'aiuto di Tintin e Milou riesce a fuggire e tutti insieme arrivano in Marocco, presso la corte dello sceicco che detiene un altro modellino d'imbarcazione.

A quel punto il capitano spiega a Tintin che tre secoli prima il suo avo Sir Francis Haddock era stato costretto ad affondare la propria nave, l'Unicorno, dopo che fu attaccato dall'antenato pirata di Sakharine, ma riuscì a nascondere il proprio immenso tesoro.



