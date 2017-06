Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore: una clip italiana in esclusiva

Arriverà nei cinema italiani il 28 giugno prossimo, distribuito da Satine Film, Le Ardenne- Oltre i confini dell'amore, intrigante thriller con un'ambientazione noir diretto da Robin Pront con protagonisti Veerle Baetens (vincitrice dell'European Film Awards 2013 come migliore attrice per Alabama Monroe), Kevin Janssens e Jeroen Perceval.

Il film, ambientato tra l'algida città di Anversa ed i misteriosi boschi delle Ardenne, ruota attorno a una conturbante storia di rivalità e passione di due fratelli uniti da un destino ineluttabile e dall'amore per la stessa donna.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne diamo un'anteprima con questa clip italiana che vi mostriamo in esclusiva:





La trama del film:

Una villa. Un uomo dal volto coperto da una calza elastica si lancia nella piscina e riemerge ansimando. Una corsa disperata verso Sylvie, la donna che, alla guida di un’automobile, lo sta aspettando. Dave ce l’ha fatta a sfuggire alle conseguenze di una rapina finita male, ma suo fratello Kenneth no. Per lui Dave non ha potuto fare nulla. Sarà Kenneth a pagare per tutti e ad affrontare il carcere. Irascibile, irruento ma leale, Kenneth sa tenere duro perché in testa ha un unico obiettivo: ritrovare, una volta tornato in libertà, Sylvie, la propria donna. Ma se per lui quattro anni passano inesorabilmente senza cambiamenti, per Sylvie e Dave non è così. Loro hanno iniziato una nuova vita. Come spiegarlo a Kenneth, disposto a tutto pur di riprendersi Sylvie?