Le Alpi italiane, set naturale che fa gola al cinema internazionale

Quanti film sono stati girati nell'estremo nord Italia che offre uno scenario montuoso spettacolare?

Non è un segreto che il nostro paese susciti un'attrattiva per gli stranieri che noi stessi non arriviamo bene a comprendere. Non che sia difficile capirlo, ma chi vive in Italia dà molte cose per scontate perché le ha sempre avute: clima gradevole e sole per la maggior parte dell'anno, 8 mila chilometri di costa, la meraviglia dei paesaggi a qualunque altitudine, almeno un borgo medievale raggiungibile in auto in giornata, arte e storia a profusione, unicità dei prodotti della terra che hanno reso famosa la dieta mediterranea. Quando riusciamo a comprendere la fortuna abbiamo? È sufficiente viaggiare, andare all'estero per scoprire cultura e sapori altrui, apprezzarli certamente, e rendersi inevitabilmente conto che, per quanto interessanti, non arrivano a eguagliare il nostro patrimonio naturale. Tutto questo lo sa bene chi fa il location manager per le produzioni cinematografiche, una figura professionale che richiede una vasta conoscenza di luoghi, culture e usanze di città e paesi che possono servire la storia di un film.

Il location manager è alla costante ricerca di situazioni ideali per le produzioni alle quali lavora e lavorerà, creando un archivio geografico di qualunque territorio utile a fini cinematografici. E anche in questo l'Italia si rivela essere una risorsa infinita di soluzioni. In questo periodo dell'anno, con la transizione tra autunno e inverno, la neve che sta imbiancando le Alpi ci ricorda quante volte le nostre catene montuose sono state il perfetto scenario per un film. Chi non ricorda il James Bond di Roger Moore con gli sci ai piedi sulle piste di Cortina D'Ampezzo in Solo per i tuoi occhi (1981)? O le tante sequenze mozzafiato sulle Dolomiti in Cliffhanger (1993) con Sylvester Stallone? O ancora la cittadina di Entracque in provincia di Cuneo in cui è stato ambientato in parte il fantasy Inkheart - La leggenda di Cuore d'Inchiostro (2008) con Brendan Frasen e Paul Bettany?

Recentemente la Valle D'Aosta è stata oggetto di molti "location scouting", come è definita in gergo tecnico la fase di ricerca e selezione dei luoghi che possano rispondere ai requisiti creativi e logistici di un film in funzione del budget a disposizione. La regione nell'estremo nord-ovest dell'Italia ha la possibilità di garantire scenari spettacolari grazie alla sontuosità delle vette intorno al Monte Bianco, più o meno innevate a seconda della stagione, e di offrire al contempo caratteristiche strutture dislocate nel centri urbani delle vallate e del capoluogo. Inoltre il supporto alle produzioni internazionali è assicurato dalla Film Commission e dalla Regione, come dimostra la frequenza con cui i registi stranieri scelgono di girare proprio qui.

Valle D'Aosta: set naturale dagli Avengers a House of Gucci, passando per Kingsman

Chi non conosce il Forte di Bard, farebbe meglio a mettere in calendario una visita a questo imponente complesso monumentale. È altresì estremamente probabile che chi legge queste righe lo abbia già visto senza saperlo. Da castello medievale a fortezza sabauda di sbarramento di primo Ottocento, il Forte di Bard è costruito su una rocca e si articola in tre strutture su un dislivello di quasi 300 metri. Tra i vari complessi visitati in Europa che potessero suscitare solennità sullo schermo, il regista Joss Whedon ha scelto il Forte come quartier generale del nemico in Avengers: Age of Ultron (2015) avvalendosi anche delle cittadine di Pont-Saint-Martin e Verrès, opportunamente ritoccate a livello scenografico per rappresentare la fittizia nazione est-europea di Sokovia. Non tutti gli attori nel nutrito cast del film si sono recati sul posto, ma le comparse scelte per animare le movimentate sequenze hanno recitato sul set con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson.





È invece tra l'impressionante funivia Skyway del Monte Bianco e Courmayeur e Courmayeur che si sono svolte le riprese della coproduzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti del 2017 Kingsman: Il Cerchio d'Oro, secondo capitolo della saga dei gentleman che usano le maniere forti quando necessario. Tratta dalla graphic novel The Secret Service, il film ha portato in loco gli attori Colin Firth, Pedro Pascal, Edward Holcroft e Taron Egerton, quest'ultimo rimasto particolarmente impressionato dal panorama tanto da definirlo "il posto più bello del mondo". Per un film d'azione come questo che usa il registro della spettacolarità come standard narrativo e visivo, puntare alla tecnologia ingegneristica all'avanguardia dello Skyway è stata una scelta intelligente e in piena sintonia con l'alto profilo della storia che Kingsman vuole raccontare.









Sempre a proposito di alto profilo, un altro allestimento americano ha avuto recentemente bisogno di andare indietro nel tempo per raccontare una storia tutta italiana. E quando si è trattato di ambientare alcune scene in Svizzera, la Valle D'Aosta è stata nuovamente d'aiuto. Per ricreare lo chalet di famiglia in alta montagna in House of Gucci, il regista Ridley Scott insieme alla produzione del film si è fermata a Gressoney-La-Trinité. Qui è stata ricostruita una sequenza sulla neve ed è stata proprio una foto scattata in questo luogo a mostrare per la prima volta ufficialmente Lady Gaga e Adam Driver calati nei ruoli dei loro personaggi, Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Il film, nel cui cast compaiono anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto e Salma Hayek, sarà nei cinema italiani dal 16 dicembre.





Si ringrazia La Regione Autonoma Valle d'Aosta per le immagini concesse.

Crediti Fotografici: Marco Monticone (catena del Monte Rosa), Enrico Romanzi (Forte di Bard), Francesco Bolis (Skyway Monte Bianco), Marco Spataro (Gressoney - La Trinité)