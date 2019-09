Le accuse alla troppa violenza di Joker: Todd Phillips difende il film e si chiede "perché Joker sì e John Wick no?"

News Cinema

Joker uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre.

A proposito dell'istigazione alla violenza di cui, secondo alcuni, il film Joker si fa portatore, interviene la persona che meglio di tutti può spiegare quanto questa convinzione sia sbagliata: l'autore e regista Todd Phillips. In difesa del vincitore del Leone d'Oro a Venezia c'è già stato un comunicato ufficiale della Warner Bros e, nonostante questo, l'Esercito USA ha inviato a livello precauzionale un dispaccio ad uso interno per avvertire il personale in servizio e non di "restare allerta". L'FBI, che monitora i commenti online circolanti nel dark web, ha mostrato preoccupazione riguardo alle associazioni che vengono fatte tra la violenza contenuta nel film e l'episodio del 2012 accaduto as Aurora in Colorado, quando un ragazzo entrò in un multisala sparando sugli spettatori durante la proiezione di Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uccidendo 12 persone e ferendone 58.