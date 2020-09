Le 5 migliori commedie on the road in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming che mescolano commedia e cinema on the road.

Cominciano oggi una serie di articoli dedicati ai film cosiddetti “on the road”. La tipologia del film che presuppone un viaggio è infatti sovente servita come contenitore per sviluppare piccoli grandi film di genere, e il primo che vogliamo affrontare è la commedia. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato rappresentano modi diversi di intendere il filone comico, spesso visto come la maniera di ridere, o almeno sorridere, delle piccole tragiche sfide che la vita offre. Eccovi dunque alcune commedie on the road che abbiamo apprezzato in questi anni. Buona lettura.

Commedie on the road: cinque film in streaming per sorridere in viaggio

Un biglietto in due

Priscilla, la regina del deserto

Little Miss Sunshine

Parto col folle

Come ti spaccio la famiglia

Un biglietto in due (1987)

Un biglietto in due: Il Trailer originale del film con Steve Martin e John Candy

Non potevamo che partire dal cult-movie diretto da John Hughes, un buddy-movie che ha segnato un’epoca in fatto di definizione del rapporto tra uomini. Steve Martin e John Candy sono semplicemente perfetti nell’impersonare due modi opposti di essere adulto negli Stati Uniti: l’uomo d’affari che spende troppo tempo pensando alla carriera e il bonario amico della porta accanto leggermente troppo appiccicoso. Una commedia scatenata con un’anima da melodramma, Un biglietto in due è il film più adulto di Hughes e forse addirittura il suo migliore. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Priscilla, la regina del deserto (1994)

Uno dei grandi cult-movie degli anni ‘90, questa scatenata pochade australiana vede tre drag-queen lanciarsi alla conquista dell’interland più conservatore e bigotto per una nobile causa. Se poi i tre protagonisti sono Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce, ecco che il mix diventa esplosivo. Diretto da Stephan Elliott, Priscilla è un cocktail funambolico di trovare, situazioni, caratteri e battute. Oscar per i migliori costumi per un film irresistibile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Little Miss Sunshine (2006)

Una famiglia disfunzionale soltanto all'apparenza - ogni componente a modo suo è vagamente lunatico - ma utilissima nel profondo intraprende un viaggio sconclusionato per portare la più piccina a un becero concorso per piccoli prodigi. Little Miss Sunshine è una commedia dolceamara sulla vita e ciò che ti tira addosso. L’unico modo per apprezzarla veramente è fregarsene e viverla secondo le proprie regole. Oscar per la miglior sceneggiatura originale a all’icona Alan Arkin come miglior attore non protagonista. Il film che ha messo in luce la bravura di Steve Carell nel lavorare con le sfaccettature malinconiche dell’essere un attore comico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Parto col folle (2010)

Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis

Come molto cinema diretto da Todd Phillips, la commedia si tinge di venature amarissime quando la backstory dei personaggi in scena rivela la loro anima lacerata. Parto col folle è uno dei migliori esempi della poetica in chiaroscuro del regista di Joker. Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis si dividono la scena con egual estro, in un film che avrebbe dovuto ricevere un’accoglienza maggiormente attenta alla complessità sotterranea di storia e personaggi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

Come ti spaccio la famiglia (2013)

Come ti spaccio la famiglia: Il nuovo trailer italiano del film con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis

Viriamo sulla commedia più smaccata, che in alcuni momenti vira verso il demenziale ma garantisce una dose di divertimento molto superiore alla media dei prodotti di questo tipo. Jason Sudeikis e Jennifer Aniston guidano un gruppo comico assolutamente affiatato, con attori e comparse di supporto perfette per suggellare uno dei film più divertenti dello scorso decennio. Come ti spaccio la famiglia è la miglior scelta possibile per una serata spensierata e frizzante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Queste le cinque commedie on the road disponibili in streaming che abbiamo scelto per voi. Ce ne sono ovviamente molte altre degne di attenzione, se ne vate di preferite oltre ai titoli segnalati fateci sapere. Intanto buon viaggio dentro la comicità non scontata di questi titoli.