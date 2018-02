Laurie Metcalf in Lady Bird e altre celebri mamme del grande schermo: provate a riconoscerle tutte in un video

Candidato a 5 Oscar 2018 (Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice, Miglior attrice non protagonista e Migliore sceneggiatura originale) e premiato con due Golden Globe (Miglior film commedia o musicale e Migliore attrice protagonista a Saoirse Ronan), Lady Bird è il film che segna l'esordio alla regia di Greta Gerwig.



Ispirato in parte a eventi autobiografici, la pellicola nasce dal desiderio della regista di dedicare un film alla sua città natale Sacramento, California, analizzata attraverso gli occhi della protagonista, alle prese con le tipiche difficoltà adolescenziali e alle soglie del college.

Si tratta di un periodo cruciale per la vita di una giovane ragazza (soprattutto se americana), che vede cambiare non solo la propria personalità, ma anche i rapporti con chi le sta attorno, in particolare con i familiari, dai quali sarà costretta a separarsi definitivamente una volta entrata al college. Senza dimenticare le turbolente storie d'amore e le difficoltà nel relazionarsi con le amicizie, sia vecchie che nuove.



Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Uno dei temi centrale del film è il complicato rapporto tra la giovane protagonista Christine MacPherson (Saoirse Ronan), auto soprannominatasi Lady Bird, e la madre (Laurie Metclaf), ipercritica e affettuosa, che vorrebbe che la figlia diventasse la migliore versione di se stessa ma finisce solo per soffocarla e incappare in continue discussioni. Bastano un paio di scene e di battibecchi tra le due donne per richiamare alla mente dello spettatore altre mamme celebri della storia del cinema. Sono proprio loro le protagoniste del video che potete guardare qui sotto, in attesa dell'arrivo del film al cinema il 1 marzo prossimo.

Provate riconoscerle tutte, altrimenti trovate le risposte più sotto.



Lady Bird: Le mamma più iconiche del cinema - HD





Mamma ho perso l'aereo (Catherine O'Hara), Fermati, o mamma spara (Estelle Getty), la matrigna di Cenerentola, Stranger Things (Winona Ryder), La prima cosa bella (Micaela Ramazzotti), Terminator (Jamie Lee Curtis), American Beauty (Annette Bening), I Goonies (Anne Ramsey), la dolce mamma di Dumbo, Bellissima (Anna Magnani), Morticia della famiglia Addams (Anjelica Huston), Erin Brockovich (Jiulia Roberts), Shining (Shelley Duvall), Mammina cara (Faye Dunaway), Profondo Rosso (Clara Calamai), la voce della madre in Psyco, Forrest Gump (Sally Field), Il laureato (Anne Bancroft), Kill Bill (Uma Thurman), Una mamma per amica (Lauren Graham), Mommy (Anne Dorval), Little Miss Sunshine (Toni Collette) e Laurie Metcalf in Lady Bird. Le avete riconosciute tutte?