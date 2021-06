Laura Pausini vince il Nastro d’Argento per la migliore canzone originale Io sì (seen) del film La vita davanti a sé

News Cinema

Con il brano Io sì (Seen) del film La vita davanti a sé, interpretato da Sophia Loren, Laura Pausini conquista il Nastro d'Argento per la miglior canzone originale

Dopo la vittoria del Golden Globe e la nomination all'Oscar, il brano Io sì (Seen) del film La vita davanti a sé consegna alla sua interprete Laura Pausini anche il Nastro d'Argento come miglior canzone originale. Si tratta della prima collaborazione della cantante italiana con Diane Warren, già undici volte nominata agli Oscar, e per il testo italiano rinnova quella con Niccolò Agliardi, tra i suoi più assidui coautori, molto vicino al cinema e alla grande fiction italiana, che martedì sera riceverà il Nastro con lei. Sì, perché questo riconoscimento è un'anticipazione della cerimonia di premiazione del 22 giugno dei Nastri d'Argento (i premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) che si svolgerà al MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma.

L'artista ha commentato ringraziando il brano che le permette di aggiungere un altro premio e "anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno così strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo”. La vita davanti a sé è un film originale Netflix diretto da Edoardo Ponti e interpretato da sua mamma Sophia Loren. È prodotto da Palomar in collaborazione con Artemis Rising Foundation ed è stato realizzato con il supporto di Regione Puglia, Apulia Film Commission e Pugliapromozione. Qui sotto il video ufficiale di Io sì (Seen).