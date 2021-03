Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 per la miglior canzone: il grazie commosso della cantante

News Cinema

Dopo aver vinto il Golden Globe per la migliore canzone con "Io sì (Seen)", Laura Pausini è stata candidata all'Oscar e ha voluto ringraziare l'Academy per l'onore.

Laura Pausini non poteva non accogliere con grande gioia la notizia della candidatura all'Oscar per la migliore canzone della sua "Io sì (Seen)", che fa parte della colonna sonora de La vita davanti a sé, il film Netflix di Edoardo Ponti con protagonista Sophia Loren. Già vincitrice di un Golden Globe (15 giorni fa) e reduce da una fulgida apparizione al Festival di Sanremo 2021, la cantante ha così ringraziato l'Academy e i suoi compagni d'avventura:

Da Agosto 2020 ad oggi sono entrata a far parte di una grande famiglia che non mi ha solo chiesto di essere la voce della canzone principale, ma ha creato un gruppo di persone che si sono dedicate con passione e dedizione nella creazione artistica di questo film. Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall'Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell'interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine. Ringrazio anche Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno. Questa nuova nomination stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana. La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d'animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l'insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l'Academy.

Leggi anche Oscar 2021: Le Nomination

Leggi anche Pinocchio e la candidatura agli Oscar 2021 per i migliori costumi: chi è Massimo Cantini Parrini

Il testo di Io, sì (Seen)

Oltre al Golden Globe, ottenuto proprio nella categoria Best original song, "Io sì" (Seen) ha conquistato anche l'Hollywood Music in Media Awards, e il Satellite Award, importanti riconoscimenti che si aggiungono al fenomenale palmares dell'artista italiana più riconosciuta e stimata al mondo, già vincitrice di un Grammy Award (2006) e di quattro Latin Grammy Awards (2005, 2007, 2009, 2018). Il brano è nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici nomination agli Oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women Want e The Mask). Il testo italiano è coscritto con Niccolò Agliardi. Ecco le parole della canzone che speriamo porti l'Academy a tributare la statuetta dorata a Laura Pausini il prossimo 25 aprile:

Quando tu finisci le parole

Sto qui

Sto qui

Forse a te ne servono due sole

Sto qui

Sto qui

Quando impari a sopravvivere

E accetti l'impossibile

Nessuno ci crede, io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi sono qui

Nessuno ti sente, ma io sì

Quando tu non sai più dove andare

Sto qui

Sto qui

Scappi via o alzi le barriere

Sto qui

Sto qui

Quando essere invisibile

È peggio che non vivere

Nessuno ti vede

Io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi, se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, ma io sì

Chi si ama lo sa

Serve incanto e realtà

A volte basta quello che c'è

La vita davanti a sé

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, io sì

Nessuno ci crede, ma io sì