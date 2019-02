Laura Chiatti e Michele Riondino a Sanremo presentano Un'Avventura

Fra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 ci sono due giovani attori che ci riportano alle canzoni di Lucio Battisti e alle parole poetiche di Mogol, autore della maggior parte dei testi dei brani del cantante scomparso nel 1998. Michele Riondino alias il giovane Montalbano e Laura Chiatti, che abbiamo visto l'ultima volta al cinema ne La cena di Natale, presenteranno al pubblico del Teatro Ariston e a quello di Rai 1 Un'avventura. Il film, che si avvale della consulenza artistica dello stesso Mogol, racconta la lunga storia d'amore tra Francesca e Matteo, ragazza ribelle lei che porta con sè il vento del cambiamento degli anni '70, giovane musicista lui.



Un'Avventura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Un'avventura, che appartiene al genere musical, non è un biopic in stile Bohemian Rhapsody. Nessuno racconta la vita di Battisti. Semplicemente, Marco Danieli si tuffa nella sua epoca e alcuni dei suoi brani più celebri vengono cantati dai protagonisti in momenti cruciali della loro esistenza. Ascolterete naturalmente "Un'avventura", ma anche "Dieci ragazze", "Balla Linda", "Non è Francesca", "Acqua azzurra, acqua chiara". Le canzoni, che sono materia pulsante della storia narrata, sono state riarrangiate da Pivio e Aldo De Scalzi, autori di celebri colonne sonore. Si balla anche nel film e alle coreografie ha pensato Luca Tommassini.