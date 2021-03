Laura Bispuri alla sua opera terza: fine riprese per Il paradiso del pavone

News Cinema

Dopo Vergine giurata e Figlia mia, la regista è tornata dietro la macchina da presa dirigendo, tra gli altri, Dominique Sanda, Alba Rohrwacher e Maya Sansa.

Si sono concluse questa settimana, a Ostia, le riprese del nuovo film di Laura Bispuri, che si intitola Il paradiso del pavone ed è interpretato da Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazović, Yile Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate e, per la prima volta sullo schermo, Carolina Michelangeli, con la partecipazione di Maddalena Crippa.

Questa la trama ufficiale del film:



In un giorno d'inverno, Nena (Dominique Sanda) riunisce la famiglia nella casa davanti al mare per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto, i figli Vito e Caterina con la cugina Isabella, la nuora Adelina e l'ex genero Manfredi con la sua nuova fidanzata, Joana, la nipote Alma, la domestica Lucia con sua figlia Grazia. E poi c'è Paco, il pavone di Alma, che sorprendentemente si innamora della colombetta dipinta in un quadro del salotto: un amore impossibile che metterà in discussione i sentimenti di tutta la famiglia.

Opera terza della Bispuri dopo Vergine giurata e Figlia mia, entrambi presentati in concorso al Festival di Berlino, Il paradiso del pavone è stato scritto dalla regista con Silvana Tamma, con Marta Donzelli e Gregorio Paonessa a fare da produttori.

Il film è una produzione Vivo film con Rai Cinema, in associazione con Colorado Film, in coproduzione con Match Factory Productions, con il sostegno del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e del Film und Medienstiftung NRW. Produttore associato Alessio Lazzareschi; produttrice delegata Serena Alfieri; organizzatore generale Gian Luca Chiaretti. Le vendite internazionali sono curate da The Match Factory.

La fotografia del film è firmata da Vladan Radovic, la musica da Nando Di Cosimo, il montaggio da Carlotta Cristiani e Jacopo Quadri, i costumi da Antonella Cannarozzi, la scenografia da Ilaria Sadun, il trucco da Paola Gattabrusi, le acconciature da Alberta Giuliani, il casting da Francesca Borromeo.