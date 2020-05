Last Night in Soho: spostata da Focus Features la data di uscita dell'horror di Edgar Wright

News Cinema

Focus Features ha ritirato l'horror di Edgar Wright Last Night in Soho dall'uscita prevista il 25 settembre, senza al momento annunciarne una nuova. Da noi il film dovrebbe uscire l'8 ottobre.

Del film con Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie (nonché con un gruppo di attori meravigliosi, da Matt Smith a Terence Stamp e Diana Rigg) si sa ancora pochissimo, se non che è ambientato a Soho, nella Swinging London degli anni Sessanta e che (forse) c'è un viaggio nel tempo. La protagonista ha dichiarato in proposito durante il podcast di MTV "Happy Sad Confused":

"Non voglio dire molto del film, ma quando ne rivedo dei pezzi mi sento turbata. È molto claustrofobico. I colori sono molto intensi. È un trip da acidi davvero ben diretto. Penso che alla gente piacerà molto. Di sicuro non vi annoierete".

Questo è poco ma sicuro, trattandosi di Edgar Wright. Per questo speriamo di non dover aspettare troppo, in questo momento di speranzosa ripartenza ma anche di grande incertezza sul futuro.