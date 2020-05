Last Night in Soho: nuova foto e nuova data di uscita dell'horror di Edgar Wright

Vi avevamo parlato tempo fa dello spostamento dell'uscita dell'attesissimo horror psicologico Last Night in Soho di Edgar Wright, che avrebbe dovuto uscire il 25 settembre all'estero e da noi in ottobre. Adesso su Twitter lo stesso Wright ha comunicato la nuova data d'uscita, che è il 23 aprile 2021, insieme a una nuova immagine del film.

Con l'occasione notiamo un paio di particolari interessanti, il primo dei quali riferito alla trama: "Tormentata dal passato di qualcun altro, ma ci vedremo nel futuro" scrive Wright, e già si sapeva che nel film, ambientato nella Swinging London degli anni Sessanta, c'è anche una parte che riguarda il viaggiare nel tempo, ma quale e di chi sarà il passato che tormenta la protagonista? Inoltre il regista aggiunge che a causa del Covid il film, a differenza di quel che pensavamo, non è ancora terminato.

Haunted by someone else’s past, but we’ll see you in the future... It’s true, #LastNightInSoho is not quite finished yet due to Covid 19. But, I'm excited for you all to experience it, at a big screen near you, on April 23, 2021. @LastNightInSoho @FocusFeatures @universaluk pic.twitter.com/zmPnAZICkb